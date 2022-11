Diocesi: Latina-Terracina-Sezze-Priverno, domani la XXXVII Giornata mondiale della gioventù

La diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno festeggia nel pomeriggio di domani, presso la Curia vescovile di Latina, la XXXVII Giornata mondiale della gioventù che raccoglierà i giovani tra i 12 ed i 15 anni per trascorrere del tempo assieme. “È un’occasione pensata per gli adolescenti della diocesi che non hanno ancora raggiunto l’età minima (16 anni) per prendere parte all’incontro della Giornata mondiale della gioventù che si terrà a Lisbona il prossimo anno”, ha spiegato don Paolo Lucconi, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile vocazionale. “Per non tagliar fuori un’ampia fetta di giovani – ha aggiunto – questo appuntamento è diventato, negli anni, sempre più partecipato e ricco di nuove collaborazioni, come quella fra l’Ufficio annuncio e catechesi”. La giornata sarà inaugurata dai saluti del vescovo Mariano Crociata e conclusa con la messa celebrata dal vicario don Enrico Scaccia. Durante il pomeriggio ci saranno momenti di svago e le testimonianze di vita comunitaria di fedeli giovani attivi in diocesi.