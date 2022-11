È in programma per sabato 19 novembre, alle 16 nella parrocchia di San Massimiliano Kolbe di Lecce, un incontro peer affrontare il tema del disagio giovanile, della devianza, dell’illegalità tra i minori e del fenomeno delle baby gang. All’appuntamento moderato da Mariella Pilato, interverranno Simona Filoni, procuratore capo del Tribunale per i minorenni di Lecce, e Alessandra Pennetta, docente del Liceo classico “Palmieri” di Lecce.