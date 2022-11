Diocesi: Pozzuoli, domani mons. Pascarella ordina sacerdote il diacono Giovanni di Meo

(Foto: diocesi di Pozzuoli)

Domani, sabato 19 novembre, alle ore 19, nella basilica cattedrale San Procolo martire di Pozzuoli al Rione Terra, il vescovo, mons. Gennaro Pascarella, presiederà la celebrazione eucaristica e conferirà l’ordinazione presbiterale al diacono Giovanni di Meo, nei primi vespri della solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.

La celebrazione sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Pozzuoli.

Il novello presbitero presiederà la prima celebrazione eucaristica domenica 20 novembre, alle ore 18, nella parrocchia Sant’Anna, Gesù e Maria di Bacoli; poi domenica 27 novembre, alle ore 19, nella parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo di Soccavo.

Nella comunità soccavese si svolgerà una veglia di preghiera in preparazione dell’ordinazione presbiterale di don Giovanni stasera, venerdì 18 novembre, alle ore 21.

Don Giovanni, nato il 28 gennaio 1966, ha frequentato la parrocchia Sant’Anna, Gesù e Maria a Bacoli. Dopo essersi diplomato, nell’autunno del 2015 inizio l’anno propedeutico nel Seminario di Pozzuoli, per poi entrare l’anno successivo nel Pontificio Seminario campano interregionale a Napoli.

Ha conseguito nel 2021 il baccalaureato in Sacra Teologia nella Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, sezione San Luigi, a Napoli. Sta completando gli studi per conseguire la licenza in Teologia spirituale con specializzazione in formazione vocazionale nella Pontificia Università Gregoriana a Roma.

Opera nella parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo a Soccavo, dove proseguirà il proprio ministero come vicario parrocchiale. Collabora nell’orientamento vocazionale al sacerdozio a livello diocesano.