Sanità: Aifa, pubblicate raccomandazioni per uso ottimale antibiotici e terapia mirata infezioni resistenti

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) pubblica sul portale istituzionale due documenti rivolti ai medici ospedalieri (“Terapia mirata delle infezioni causate da batteri Gram negativi resistenti a multipli antibiotici nei pazienti ospedalizzati”) e ai medici di medicina generale (“Terapia mirata delle infezioni urinarie non complicate e complicate causate da batteri Gram negativi resistenti a multipli antibiotici per la Medicina territoriale incluse residenze sanitarie assistenziale)”, con raccomandazioni specifiche per le infezioni più complesse da trattare, causate dai batteri considerati “critici” dall’Organizzazione mondiale della sanità, con opzioni terapeutiche minime o senza alcuna opzione terapeutica.

Le raccomandazioni sono state elaborate dal Gruppo di lavoro multidisciplinare Cts Aifa-Opera (Ottimizzazione della prescrizione antibiotica), costituito nel 2021 per supportare l’Agenzia nella promozione dell’uso ottimale degli antibiotici. Sviluppate con un approccio ragionato e basato sulle più recenti evidenze scientifiche, le Raccomandazioni indicano gli antibiotici da privilegiare – differenziati in prima, seconda scelta e alternative – e il dosaggio e la via di somministrazione più appropriati e con il più basso rischio di selezione di batteri resistenti. Obiettivo, preservare l’efficacia sia degli antibiotici di uso convenzionale (approvati prima del 2010) sia delle molecole più recentemente immesse sul mercato e ridurre l’insorgenza delle resistenze.