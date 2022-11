Domani, alle 17, in cattedrale la diocesi di Isernia-Venafro celebra la Giornata mondiale della gioventù a livello diocesano. A causa del maltempo previsto non si farà il corteo per la strade della città. “Una serata all’insegna della preghiera, del canto e della testimonianza di giovani santi”: così viene presentato dalla diocesi l’appuntamento di domani pomeriggio.