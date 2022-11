Report Cei su tutela minori: card. O’Malley (Pctm), “un altro passo nel lungo processo di creare sistemi trasparenti per contrastare il fenomeno degli abusi nella Chiesa”

“Il Rapporto pubblicato dalla Chiesa italiana è un altro passo nel lungo processo di creare sistemi trasparenti per contrastare il fenomeno degli abusi nella Chiesa”. Lo afferma in un tweet il card. Sean O’Malley, presidente della Pontificia Commissione per la tutela dei minori (Pctm), all’indomani della presentazione del primo Report nazionale della Cei sulla tutela dei minori nelle diocesi italiane.

