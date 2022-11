Cinema: Terni Film Festival, domani sera le premiazioni della XVIII edizione

Cresce l’attesa per le premiazioni della XVIII edizione del Terni Film Festival, previste per sabato 19 novembre alle 21 al cinema Politeama. Nella “Notte degli Angeli” scopriremo i verdetti decretati dalle tre giurie della manifestazione: la giuria internazionale, composta da Claudia Di Giovanni, Tadeusz Syka e Lynda Bekhtaoui, la giuria Signis, formata da Silvia Costantini, Guido Convents e Rose Pacatte, e la giuria musicale, che vede come membri Alessandro Giammari, Massimo Colabella e Giulia Massarelli, incaricata di valutare i brani del concorso Una canzone per il Terni Film Festival.

Gli angeli comunque non saranno gli unici premi a essere assegnati e consegnati nella serata di sabato: Giandonato Salvia, artefice dell’app solidale “Tucum”, riceverà infatti il Premio San Valentino dalle mani del vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Francesco Soddu, mentre il Premio Gastone Moschin sarà consegnato al musicista Emanuele Stracchi che per l’occasione proporrà, in prima assoluta, la versione da lui musicata di Kid auto races at Venice di Henry Lehrman, corto del 1914 in cui per la prima volta Charlie Chaplin compare nei panni di Charlot.

Il programma del penultimo giorno di questa edizione del Festival prevede anche la proiezione – per la prima volta al cinema – dei primi due episodi di “Bangla – la serie”, sequel dell’omonimo film che vinse tre angeli nel 2019, introdotta da Phaim Bhuiyan, autore, regista e protagonista del film e della serie, che alle 18.30 si confronterà con il pubblico del Politeama sul tema degli immigrati di seconda generazione.

Il Festival non perderà di vista le forti tematiche sociali nemmeno nella giornata di sabato, con un pomeriggio dedicato alla condizione delle carceri. Alle 16 infatti verrà trasmesso “Cattività”, il documentario di Bruno Oliviero che racconta, attraverso le detenute della casa di reclusione di Vigevano, un percorso di riscatto lungo quattro anni di donne appartenute ai più grandi clan della malavita italiana.

A seguire un’altra opera che rientra nel dossier carceri e che vede sempre coinvolto, seppur in altre vesti, il regista di Torre del Greco. Si tratta di “Oltre” corto diretto da Michela Carobelli che descrive l’attività didattica di un gruppo di docenti dell’Ipsia Sandro Pertini di Terni impegnati nella casa circondariale ternana. Insieme ai due registi, interverranno Fabio Gallo, Roberta Lupi, Claudia Cianca, Francesco Scatolini e Marco Grossi. L’ingresso a tutti gli eventi è libero. Qui il programma completo del festival.