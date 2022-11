Povertà ed esclusione sociale: Caritas Benevento, oggi presentazione del dossier “Dalla crisi, costruttori del cambiamento”

Oggi, venerdì 18 novembre, alle ore 17.15, nella sala conferenze “Cittadella della Carità”, in via S. Pasquale a Benevento, sarà presentato il dossier Caritas 2022 su povertà ed esclusione sociale “Dalla crisi, costruttori del cambiamento”.

Il programma alle 17.30 l’introduzione e il coordinamento dei lavori da parte di don Maurizio Sperandeo, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Dopo i saluti del direttore della Caritas diocesana di Benevento, Pasquale Zagarese, Maria Pia Mercaldo (Osservatorio delle povertà e delle risorse della Caritas diocesana di Benevento) terrà la relazione “Dalla crisi, costruttori del cambiamento”. Seguiranno un focus sull’Ucraina, a cura di Francesca Molinaro, tirocinante sociologa, e le esperienze delle Caritas parrocchiali. Interverrà, quindi don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana” sul tema “La Caritas tra crisi del welfare ed innovazione”. Le conclusioni saranno affidate a mons. Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento.