Diocesi: Campobasso-Bojano, domenica la Giornata del ringraziamento al borgo di Guardiaregia

“Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto” questo il tema per la Giornata diocesana del ringraziamento di Campobasso-Bojano che domenica 20 novembre ospiterà il borgo di Guardiaregia, presso la Sala polifunzionale in piazza Toronto, con la partecipazione delle realtà del settore agricolo. L’organizzazione dell’evento è affidata alla Pastorale rurale, guidata da don Aloys Ghislain Menoli, parroco di Limosano, all’interno dell’area sinodale “Terra alleata”.

“Sarà occasione – spiega la diocesi – per ritrovarsi attorno all’Eucaristia per ringraziare il Creatore dei frutti della terra e riflettere sul nostro ruolo di ‘custodi del Creato’ che Papa Francesco tanto sollecita”. Sarà una riflessione comune con il turismo (“Ripensare il turismo”) e il Creato (“Ascolta la voce del Creato”). Interverrà l’arcivescovo, mons. GianCarlo Bregantini.