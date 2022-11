Maltempo: Protezione civile, “pioggia e temporali in arrivo al Centro e al Sud. Allerta arancione in Campania, Calabria, Basilicata e Molise”

“Nella giornata di domani, 19 novembre, una saccatura centrata sul Nord Europa si approfondirà sull’Italia, determinando una nuova fase di maltempo su parte delle regioni centrali e meridionali, con precipitazioni anche intense, specie sui versanti tirrenici”. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche.

L’avviso prevede “dal primo mattino di domani, sabato 19 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, specie sui settori meridionali, in estensione a Umbria, in particolar modo sui settori meridionali, Puglia, specie sul versante del Centro-Nord, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, in particolar modo sui settori tirrenici di entrambe le Regioni. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto “è stata valutata per la giornata di domani, sabato 19 novembre, allerta arancione su gran parte di Campania e parte di Calabria, Basilicata e Molise. È stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori di Campania, Calabria e Molise, su Lazio, Abruzzo, settori di Basilicata, Marche, Umbria, settori di Sardegna e Puglia”.