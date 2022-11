Comunicazione: Cei, dal 24 novembre il convegno “Utente e password. Connessioni e profezia”. Corrado, “aprire la porta per far entrare elementi di novità”

“L’immagine della porta è sempre molto suggestiva. Attraversandola si entra in un ambiente, conosciuto o ignoto, oppure si esce da un posto per recarsi altrove. Come non pensare alle parole di Papa Francesco al Dicastero per la comunicazione? ‘Non c’è comunicazione – ha detto – in una sola direzione: va e torna, va e torna. E in questo anche si cresce’. Ecco, l’immagine della porta, così familiare anche al digitale. Aprirla significa schiudere il tesoro della memoria alle novità e opportunità che gli ambienti digitali portano”. Lo scrive il direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, nella newsletter diffusa oggi. “Aprire la porta per far entrare elementi di novità. E, allo stesso tempo, permettere l’ingresso di nuovi saperi – aggiunge –. È questa la grande sfida per non chiudersi nella propria ‘comfort zone’. Sarà uno dei temi al centro del nostro convegno ‘Utente e password. Connessioni e profezia’ (Roma, 24-26 novembre)”.