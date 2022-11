Diocesi: Carpi, presentato il progetto “L’Albero delle borse” per sostenere le ospiti dell’Agape di Mamma Nina

Presentato, stamani, nella Casa della Divina Provvidenza, a Carpi, il progetto di economia civile “L’albero delle borse” realizzato da Emporio partecipativo Cinquepani e Agape di Mamma Nina. Sono state inoltre annunciate le iniziative in programma per il 65° anniversario della morte della venerabile Marianna Saltini e il 19° compleanno di Agape, la realtà di accoglienza per mamme con figli che prosegue oggi l’opera inaugurata da Mamma Nina.

Il progetto “L’Albero delle borse” nasce dall’esigenza dell’Emporio partecipativo Cinquepani – in via Cattani Sud 69 a Carpi – di avere in vendita borse spesa e dalla voglia di trasformare questo bisogno in opportunità per le ospiti di Agape. Il laboratorio ha tratto ispirazione da una realtà lavorativa tipica del territorio a vocazione tessile. Negli anni ‘60 molte madri sono state lavoranti a domicilio, per poter conciliare il loro mestiere con la cura della famiglia. Lo stesso modello è stato adottato anche per le ospiti di Agape. Per dare un senso completo al progetto, le volontarie di Agape hanno scelto di utilizzare materiali di recupero, ricevuti gratuitamente da aziende del comparto tessile ma anche utilizzando abbigliamento donato. In ogni borsa è inserita una cerniera lampo colorata (a volte anche a solo scopo decorativo) che simboleggia l’unione di due realtà distinte, Emporio e Agape, tenute saldamente insieme da una catena che dà loro forza e resistenza. Un legame che rappresenta la forza del bene condiviso, mentre i colori sono simbolo della bellezza della diversità. Le borse spesa sono acquistabili presso l’Emporio Cinquepani.