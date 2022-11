Oggi, venerdì 18 novembre, alle ore 16,30, presso la chiesa cattedrale di Maria Ss. Assunta in Cielo a Capua si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 dell’Issr Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” Area casertana Capua. Per l’occasione è stato invitato a tenere la lectio magistralis mons. Massimiliano Palinuro, vicario apostolico di Istanbul. Il tema che verrà discusso è “La riscossa del Vangelo. Segni di speranza per un’umanità ferita”.