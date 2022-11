Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, con l’incontro “Il desiderio della formazione liturgica” al via stasera un percorso per operatori pastorali

“Il desiderio della formazione liturgica”. Questo il titolo dell’incontro con il quale dalla serata di oggi, venerdì 18 novembre, prenderà il via percorso formativo per operatori pastorali promosso dall’Ufficio liturgico diocesano di Massa Carrara-Pontremoli. In programma una serie di incontri che si svolgeranno in modalità mista, sia in presenza che on line.

Questa sera, dalle 21 presso la parrocchia di sant’Antonio da Padova a Caniparola e on line su piattaforma Zoom, si approfondiranno i contenuti della lettera apostolica di Papa Francesco, “Desiderio desideravi”: “Si cercherà di comprendere – spiegano dalla diocesi – cosa sia e come accada la formazione liturgica (don Emanuele Borserini), per poi entrare nel mondo del desiderio (don Samuele Agnesini)”.