Papa Francesco: nomina mons. Vito Piccinonna vescovo di Rieti

(Foto Uniti nel dono)

Il Papa ha nominato vescovo della diocesi di Rieti mons. Vito Piccinonna, del clero dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, vicario episcopale per la Carità, parroco-rettore del Santuario dei Santi Medici e presidente della Fondazione Opera Santi Medici di Bitonto. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Piccinonna è nato il 1° giugno 1977 a Palombaio, nell’arcidiocesi di Bari-Bitonto. È stato ordinato sacerdote il 3 settembre 2002. Ha conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia presso l’Istituto Regina Apuliae di Molfetta della Facoltà Teologica Pugliese e, successivamente, la Licenza in Teologia Dogmatica. Ha svolto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale di Maria Ss. Annunziata di Modugno (2002-2005); padre spirituale del Seminario arcivescovile di Bari-Bitonto (2005-2013); assistente diocesano per il Settore Giovani di Azione Cattolica (2005-2011); assistente ecclesiastico nazionale per il Settore Giovani dell’Azione Cattolica Italiana (2008-2013); direttore dell’Ufficio Caritas dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto (2013-2022). Dal 2015 ad oggi, parroco dei Santi Medici Cosma e Damiano in Bitonto, rettore dell’omonimo Santuario e presidente della Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano-Bitonto – Onlus, assistente spirituale della comunità terapeutica Lorusso Cipparoli. È delegato regionale del Collegamento Nazionale dei Santuari e dal settembre 2022 vicario episcopale per la Carità.