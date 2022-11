Diocesi: Venezia, aperto il ponte votivo per la festa della Salute. Mons. Moraglia, “essere ponti verso chi è provato dalla guerra”

Foto Gente Veneta

La valorizzazione della dimensione femminile e l’opportunità di essere ponti di collegamento con chi è nella difficoltà e nella fatica.

Questi i temi sottolineati oggi dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia, dopo il taglio del nastro che ha aperto ufficialmente il ponte votivo che nei giorni della Madonna della Salute collega le due sponde del Canal Grande unendo Santa Maria del Giglio e l’insula della Salute per raggiungere l’omonima basilica. Presenti il sindaco Luigi Brugnaro e il prefetto Vittorio Zappalorto, il patriarca e i presenti hanno attraversato il ponte, riferisce il settimanale diocesano Gente Veneta.

“Questi – ha detto nella meditazione pronunciata in chiesa – sono i giorni di Maria, in cui l’umanità sta di fronte a Dio come umanità femminile e in cui si ricorda che il centro dell’alleanza è l’incarnazione. Noi abbiamo bisogno di riscoprire la dimensione femminile, in tutte le sue sfaccettature: è lì che nasce il futuro dell’umanità. È dal sì di Maria, ma è anche dal sì di ogni donna che accetta di accogliere la vita che si costruisce l’oggi e il domani”. Con riferimento a Venezia e al mondo, Moraglia ha proseguito: “La nostra città sta sollevando il capo, dopo prove ripetute. Dopo le acque grandi, la pandemia e il lockdown protratto, Venezia sta sollevando il capo; questo, perciò, è il momento di essere generosi e di alzare lo sguardo là dove ci sono ancora situazioni drammatiche di crisi. Il ponte che abbiamo inaugurato e percorso ci richiama alla necessità di essere ‘ponti’ nei confronti soprattutto delle popolazioni provate dalla guerra”. In questo essere “ponti” c’è “spazio per le iniziative concrete – solidali, politiche, culturali… – e c’è spazio anche per la preghiera”, perché “sopra a tutto c’è Dio che deve vegliare sul cuore delle persone: è lì, infatti, che nascono – nel piccolo e nel grande – il bene e il male”.