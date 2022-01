Sinodo: mons. Russo, “c’è entusiasmo per il percorso sinodale”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“C’è entusiasmo per il percorso sinodale che sta compiendo la Chiesa italiana, in sintonia con il Sinodo della Chiesa universale indetto dal Papa”. Ad assicurarlo è stato mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, durante la conferenza stampa a chiusura del Consiglio permanente dei vescovi italiani. “Pur in un tempo così difficile – ha spiegato il vescovo – il percorso sinodale sta contagiando le nostre comunità e sta coinvolgendo i giovani. Il tempo di ascolto, che caratterizza questo primo anno e anche il prossimo, è un tempo efficace per recuperare dal territorio suggerimenti su come camminare. Come dice il Papa, il Sinodo è un evento dello Spirito Santo: bisogna ascoltarlo e capire dove vuole indirizzarci”. Una “tappa importante” del percorso sinodale, ha ricordato Russo, sarà la prossima Assemblea dei vescovi italiani, in programma a maggio.