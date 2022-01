Azione cattolica: Roma, il 30 gennaio ritorna la Carovana della pace “telematica”

Domenica 30 gennaio i ragazzi dell’Azione cattolica ragazzi (Acr) di Roma saranno collegati insieme ai loro educatori e genitori per partecipare alla seconda Carovana della Pace “telematica” nella storia dell’associazione. L’appuntamento si colloca al termine del Mese della Pace, tradizionalmente dedicato dall’Azione cattolica e da tutta la Chiesa alla riflessione su questo tema, con una veste diversa dal solito affinché – in totale sicurezza – i più piccoli possano comunque far sentire alla città il loro desiderio di pace.

Con il prezioso supporto dell’Ufficio Comunicazioni sociali del Vicariato andrà in onda alle 11 un “Talk show di Pace” condotto proprio da due ragazzi dell’Acr di Roma. Sarà trasmesso dall’emittente televisiva Telepace e dai canali social dell’Azione cattolica di Roma e vedrà la partecipazione in collegamento con il card. Angelo De Donatis, vicario per la diocesi di Roma. Saranno collegati Annamaria Bongio, responsabile nazionale dell’Acr, e ci sarà anche un contributo video da parte della Caritas di Roma, attraverso il quale sarà esplorato un laboratorio di stampe serigrafiche. Ci sarà spazio anche per un approfondimento sul messaggio del Santo Padre per la LV Giornata Mondiale della Pace. I più piccoli come sempre saranno protagonisti: ogni parrocchia ha inviato un video-messaggio di Pace e due ragazzi, a nome di tutta l’associazione diocesana, leggeranno la lettera aperta rivolta a Papa Ftancesco. Alle 12, come di consueto, ci si riunirà in preghiera con il Papa per la preghiera dell’Angelus.

I bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 anni dell’Acr, in questo mese, allenano il proprio sguardo a riconoscere le situazioni di ingiustizia intorno a loro. Fanno esperienza di come gli “scarti” di tessuti diversi tra loro possano essere elementi chiave per nuove creazioni. Rifletteranno su come anche i più piccoli possono farsi missionari nella loro realtà quotidiana e porteranno questo contributo al cammino sinodale che si sta svolgendo nelle parrocchie e in diocesi. Da qui quindi la scelta di sostenere due progetti di solidarietà: uno nazionale, insieme a tutta l’Azione cattolica italiana – a sostegno dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, nella costruzione dell’Oasi di Pietà, una casa di accoglienza per bambini e ragazzi – e uno come associazione diocesana, aiutando un progetto della Caritas diocesana di Roma, che aiuta giovani e adolescenti attraverso un laboratorio di serigrafia su tessuti.