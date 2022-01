Giorno della memoria: ministero dell’Istruzione, premiate le scuole vincitrici del concorso “I giovani ricordano la Shoah”

Questa mattina il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni hanno premiato le studentesse e gli studenti delle scuole vincitrici del concorso “I giovani ricordano la Shoah”, per l’anno scolastico 2021/2022. L’evento, che si è tenuto presso il Palazzo dell’Istruzione, ha aperto le celebrazioni per il Giorno della memoria. La premiazione si è svolta online, con le scuole collegate a distanza e una delegazione di studentesse e studenti presente al Ministero.

Il concorso, giunto alla XX edizione, è promosso ogni anno dal ministero dell’Istruzione, sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica, in collaborazione con l’Ucei, ed è rivolto a tutte le scuole del primo e del secondo ciclo, con l’obiettivo di promuovere l’approfondimento e la riflessione sulla Shoah tra le studentesse e gli studenti.

Per la scuola primaria vince la classe III B dell’Istituto comprensivo “Santo Calì”, Scuola primaria “Pietro Scudieri” di Linguaglossa (Catania), titolo dell’elaborato: “L’Europa unita…un dono inestimabile”. Per la secondaria di primo grado a vincere il concorso + la classe III C dell’Istituto comprensivo “Santa Caterina” di Cagliari, titolo dell’elaborato: “La notte porta consiglio”. Per la scuola secondaria di II grado si tratta della classe V A dell’Istituto di Istruzione superiore “Via Copernico” di Pomezia (Roma), titolo dell’elaborato: “Shoah e discriminazioni: storie di ieri e di oggi”. Menzioni sono state assegnate ad altri istituti.