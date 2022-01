Coronavirus Covid-19: mons. Russo, “c’è preoccupazione per sacerdoti no vax, ma tuteliamo sicurezza”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“C’è preoccupazione per i sacerdoti no vax. Ribadiamo l’importanza morale di vaccinarsi, che significa volere il bene di sé stessi e degli altri, della comunità”. Lo ha detto mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di chiusura del Consiglio permanente della Cei. L’intenzione della Chiesa italiana, ha spiegato Russo, “è di farsi prossimi a queste situazioni, e laddove persistano di fare tutto il possibile per mettere in sicurezza le persone che prendono parte alla vita della Chiesa”. L’Ufficio giuridico della Cei, ha reso noto il segretario generale, periodicamente emana un bollettino “che aiuta a comprendere come comportarsi in determinate situazioni di vita, mettendo al primo posto l’attenzione alla salute delle persone”.