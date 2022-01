Diocesi: Fano, sabato la Preghiera per la pace presieduta dal vescovo Trasarti

È in programma per sabato 29 gennaio, presso la parrocchia Santa Maria Goretti a Sant’Orso, Fano, la Preghiera per la pace presieduta dal vescovo Armando Trasarti. L’iniziativa, con inizio alle 17, è promossa da diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, Azione Cattolica diocesana, Caritas diocesana, Comunità Papa Giovanni XXIII, dal Mir (Movimento internazionale della nonviolenza), Ufficio diocesano per la Pastorale dociale e il lavoro e Centro missionario diocesano. “Nella riflessione – spiega una nota della diocesi –, i presenti saranno aiutati dalla strada indicata da Papa Francesco nel Messaggio per la pace di quest’anno che ci ricorda la grande architettura della pace e interpella ciascuno di noi come ‘artigiani di Pace’”.

Nel corso del momento di preghiera – trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook dell’Ac diocesana, della Caritas diocesana e sul sito web www.fanodiocesi.it – verranno raccolte offerte destinate ai progetti della Caritas diocesana.