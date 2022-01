Diocesi: Sassari, riprende domani il percorso per la formazione permanente dei laici

Riprende con l’incontro in programma domani, venerdì 28 gennaio, il percorso di formazione permanente dei laici promosso dall’arcidiocesi di Sassari. L’appuntamento, ospitato dalle 19 nell’auditorium San Giovanni Paolo II, sarà guidato da padre Emilio Gonzáles Magaña, docente presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Gli incontri del percorso formativo intitolato “In ascolto dello Spirito per vivere da Discepoli Missionari, il cammino sinodale e la visita pastorale” – ricorda una nota dell’arcidiocesi – sono rivolti ad aggregazioni laicali, educatori, animatori, catechisti, insegnanti di religione e studenti dell’Istituto superiore di Scienze religiose. I successivi appuntamenti sono previsti per domenica 6 marzo e per venerdì 6 maggio e saranno guidati sempre da padre Magaña.