Giorno della memoria: Cnr Webtv, un video sul rastrellamento del 16 ottobre 1943

In occasione del Giorno della memoria per le vittime dell’Olocausto che si celebra oggi, 27 gennaio, la Cnr Webtv segnala il video dal titolo “La lunga notte del 16 ottobre 1943”, giorno in cui i nazisti deportarono ad Auschwitz oltre mille persone dal ghetto di Roma. La clip ripercorre alcuni passaggi del rastrellamento con Alberto Guasco, ricercatore dell’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isem). Link video Cnr Webtv: https://www.cnrweb.tv/la-lunga-notte-del-16-ottobre-1943/ Inoltre al link https://filesender.garr.it/?s=download&token=a0cd6da2-c5ca-40d7-8867-fb0a39500a05 sono scaricabili il video così come pubblicato su Webtv e una versione senza loghi, musiche e crediti. Il link è valido fino al 09/02/2022.