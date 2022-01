Quirinale: mons. Russo (Cei), “il prossimo presidente deve essere una figura di garanzia, capace di lavorare per l’unità del Paese”

Sul prossimo presidente della Repubblica “c’è stata una dichiarazione del cardinale presidente che è stata condivisa e apprezzata”. Così mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, ha risposto alle domande dei giornalisti durante la presentazione del comunicato finale del Consiglio episcopale permanente, terminato ieri a Roma. “L’auspicio – ha proseguito Russo tracciando una sorta di identikit ideale del nuovo capo dello Stato, mentre in Parlamento sono in corso le procedure per l’elezione – è che sia una figura di garanzia, capace – soprattutto in un tempo come questo – di favorire e di lavorare per l’unità del Paese”. “Abbiamo necessità soprattutto di questo, di camminare insieme”, ha concluso il segretario generale della Cei.