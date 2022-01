Giorno della Memoria: Acli Roma al Tempio Maggiore. Alla presidente della Comunità Ebraica Dureghello consegnata la prima cartolina “La Memoria è luce della speranza”

Anche quest’anno, in occasione della Giornata della Memoria, le Acli di Roma e provincia hanno realizzato una cartolina e una campagna sui social che ha come slogan “La Memoria è luce della speranza”. La prima copia della cartolina è stata consegnata, come ormai da tradizione, dalla presidente delle Acli di Roma Lidia Borzì alla presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello in occasione di un incontro che si tenuto presso il Tempio Maggiore. “Quest’anno – spiega Borzì – abbiamo scelto di puntare sulla parola ‘speranza’, la speranza di un domani migliore, senza divisioni e senza pregiudizi, in cui ognuno possa essere libero di esprimere sé stesso. Questo domani, però, si costruisce partendo dalla Memoria, dal nostro passato condiviso, che dobbiamo tenere sempre presente e far sì che ci guidi verso il futuro. Questa Giornata, quindi, ha un valore altissimo non soltanto simbolico, ma anche concreto, e condividere questo momento con la Comunità Ebraica, che ringraziamo, è per noi motivo di grande orgoglio”. “Ringrazio le Acli di Roma per il loro prezioso contributo in occasione della Giornata della Memoria”, ha detto la Presidente della Comunità Ebraica di Ruth Dureghello. “Il dialogo e la collaborazione tra realtà di fedi diverse è fondamentale per contrastare sul nascere ogni forma di discriminazione, affinché la conoscenza del passato si affermi una bussola in grado di orientarci. Uno sforzo particolare occorre riguardo il linguaggio a la comunicazione, con espressioni aggressive e pericolose che troppo spesso vengono digerite senza riflettere. Bisogna invece costruire una nuova consapevolezza, a partire dal dialogo ma anche dalla fermezza contro semplificazioni e banalizzazioni”.