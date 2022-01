Diocesi: Teramo, venerdì il convegno “Ascoltate!” per il mondo dell’informazione

(foto diocesi Teramo-Atri)

La diocesi di Teramo-Atri ha organizzato per il 28 gennaio, a ridosso della giornata in cui si celebra San Francesco di Sales, il convegno dal titolo “Ascoltate!”, dedicato al mondo dell’informazione, che si svolgerà dalle ore 10 nell’Aula Tesi del Campus Universitario in Coste Sant’Agostino a Teramo. Dopo i saluti di mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, e di Dino Mastrocola, Rettore dell’Università degli studi di teramo, interverranno Stefano Pallotta, presidente dell’Ordine dei giornalisti Abruzzo, Christian Corsi, preside della facoltà di Scienze della comunicazione, e Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, che affronteranno la tematica dell’ultimo messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, “Ascoltare con l’orecchio del cuore”, pubblicato il 24 gennaio. “Tutti abbiamo le orecchie, ma tante volte anche chi ha un udito perfetto non riesce ad ascoltare l’altro”, ricordano nel comunicato della diocesi di Teramo-Atri, citando le parole di Bergoglio “Non si comunica se non si è prima ascoltato e non si fa buon giornalismo senza la capacità di ascoltare”. Il convegno dà diritto a 4 crediti per la formazione professionale continua dell’Ordine dei giornalisti e ci si può iscrivere sulla piattaforma formazionegiornalisti.it cercando il titolo: “Giornata delle comunicazioni sociali 2022”.