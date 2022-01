Cammino sinodale: Cnal, stasera incontro on line sul Sinodo con il card. Grech

Stasera alle 19, in diretta streaming sulla pagina facebook della Consulta nazionale delle aggregazioni laicali (Cnal), organismo promosso dalla Cei, avrà luogo un incontro formativo di approfondimento sul cammino sinodale della chiesa in Italia. La relazione è affidata al card. Mario Grech, segretario generale del sinodo. Modera la segretaria della Consulta, Maddalena Pievaioli, che mette in risalto “l’attenzione della segreteria generale del sinodo al coinvolgimento del mondo laicale”. Altro appuntamento è in programma per il prossimo 17 febbraio col contributo di mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei.