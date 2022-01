Cammino sinodale: Acqui, il 28 gennaio mons. Testore e i referenti diocesani incontrano i catechisti

“Un cammino di ascolto, il Sinodo diocesano e i catechisti”. Questo il tema dell’incontro formativo in programma venerdì 28 gennaio per iniziativa della diocesi di Acqui. A partire dalle 21, su piattaforma Zoom, il vescovo Luigi Testore e i referenti diocesani per il Sinodo incontreranno i catechisti che operano nelle realtà parrocchiali. Sarà “un’occasione importante per tutti, un momento di formazione che – si legge in una nota – vuole offrire lo stimolo a mettersi in ascolto, a riflettere sulla Chiesa di oggi ma soprattutto, come ci ha invitato il vescovo con la sua ultima lettera pastorale, a costruire e ‘Immaginare la Chiesa di domani’”.