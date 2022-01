Consiglio permanente: Cei, nominati Comitato scientifico delle Settimane sociali e Gruppo di coordinamento nazionale del Cammino sinodale

Il Consiglio permanente ha nominato il presidente e i membri del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei Cattolici italiani e del Gruppo di coordinamento nazionale del Cammino sinodale che sarà in carica fino a settembre 2022. Secondo quanto riportato nel comunicato finale del Cep, diffuso oggi, Presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali è mons. Luigi Renna, amministratore apostolico di Cerignola-Ascoli Satriano e arcivescovo eletto di Catania; Segretario: Sebastiano Nerozzi. I membri sono mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e amministratore apostolico di Porto – Santa Rufina; mons. Mario Toso, Vescovo di Faenza-Modigliana; Gabriella Calvano; padre Giacomo Costa; suor Angela Elicio; Sergio Gatti; Elena Granata; Giovanni Grandi; Daniela Palladinetti; Mario Viglietti.

Membri del Gruppo di coordinamento nazionale del Cammino sinodale sono: mons. Erio Castellucci, arcivescovo abate di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, vicepresidente Cei e referente per l’Italia del Sinodo dei Vescovi; mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara; mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano; mons. Valentino Bulgarelli, sottosegretario Cei, direttore dell’Ufficio Catechistico nazionale e responsabile del Servizio Nazionale per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose; Segretario del Cammino; Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della Cei; responsabile della comunicazione; Gioele Anni; Lucia Capuzzi; padre Giacomo Costa; Giuseppina De Simone; Chiara Griffini; suor Nicla Spezzati; Pierpaolo Triani; Paolo Verderame.