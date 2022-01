Incontro vescovi e sindaci de Mediterraneo: mons. Russo, “vescovi e sindaci per azioni di pace”

“Un’occasione bella, che mette in evidenza la necessità di incontrarsi per edificare ponti tra di noi”. Così mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, ha definito la novità dell’incontro su “Mediterraneo, frontiera di pace” in programma a Firenze dal 23 al 27 novembre, in cui per la prima volta vescovi e sindaci delle aree del Mare Nostrum lavoreranno prima parallelamente e poi insieme, per ritrovarsi poi ancora insieme alla presenza del Papa nel giorno finale dei lavori. “E’ una formula nuova interessante”, ha commentato il segretario della Cei a proposito dell’imminente appuntamento, che giunge a due anni da quello analogo di Bari, anch’esso caratterizzato dalla presenza conclusiva del Santo Padre: “Vescovi e sindaci si confronteranno su tematiche simili, legate alla fratellanza e alla cittadinanza. La speranza è che da lì giungano linee e intenzioni comuni nel segno di un’azione di pace e di comunione, di cui vogliamo essere noi per primi testimoni”. “Ed è bello che Papa Francesco, che su queste tematiche si è sempre esposto e ci ha provocati positivamente, abbia voluto ancora una volta confermare la sua presenza tra di noi”, ha concluso il vescovo.