Giorno memoria: Lamorgese (min. Interno), “preoccupazione per episodi di antisemitismo, non abbassare la guardia”

“Il 27 gennaio è il giorno del ricordo della Shoah per mantenere viva con determinazione e coraggio la memoria di milioni di vittime dello sterminio nazista. Ed in questa Giornata deve essere forte il monito affinché una pagina della nostra storia così tragica, che si è aperta nel cuore dell’Europa, non debba mai più ripetersi”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in occasione della Giornata della Memoria.

Per la titolare del Viminale, “gli episodi di antisemitismo che recentemente hanno visto protagonisti anche alcuni adolescenti destano preoccupazione e devono spingerci a non abbassare la guardia, consapevoli dei gravi pericoli legati all’intolleranza e alla discriminazione, che ancora permangono nella nostra società”. Secondo Lamorgese, “deve essere sempre alimentato l’impegno morale e civile per trasmettere alle nuove generazioni, soprattutto coltivando il ricordo, i valori della libertà, dell’uguaglianza e del rispetto di ogni persona e per contrastare ogni forma di odio razziale e negazione dei diritti umani”. “Una sfida – ammonisce la ministra – che riguarda tutti noi e il futuro dei nostri figli”.