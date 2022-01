Terra Santa: mons. Pizzaballa (patriarca), “risposta abbondante e generosa” dei fedeli alla Domenica della Parola

È stata “una risposta abbondante e generosa” quella riscontrata ieri nelle parrocchie del Patriarcato latino di Gerusalemme in occasione della Domenica dedicata alla Parola di Dio. Parroci, famiglie, ordini e istituti religiosi, comunità di laici e singoli fedeli – alcuni uniti anche da Paesi come l’Argentina – hanno aderito all’iniziativa della lettura integrale del Nuovo Testamento su tutto il territorio del Patriarcato (Palestina, Israele, Giordania e Cipro), promossa dal patriarca latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa. È di oggi la lettera di ringraziamento che il patriarca ha inviato a tutti i fedeli della diocesi patriarcale nella quale scrive: “La vostra generosa risposta impegna tutti noi, a partire da me – insieme a tutta la Chiesa di Gerusalemme – a non lasciare cadere la grazia, che si è manifestata in questo giorno, e a cercare le vie perché essa possa portare frutti abbondanti nella perseveranza dell’ascolto della Parola di Dio, nella sua comprensione, nell’aiuto e nella consolazione che da essa ci viene per la nostra vita”. Da qui l’impegno di Pizzaballa a “trovare strade e modalità per continuare a crescere nell’amore alla Parola di Dio, che ci sostiene e nutre la nostra vita di fede, insieme alla celebrazione dei sacramenti e non chiudere questo momento solo come un bell’episodio. Pregheremo e rifletteremo nelle prossime settimane su questa risposta corale. Considero questo – conclude – un contributo essenziale alla fase diocesana del Sinodo che abbiamo iniziato e che mi auguro continui a dare altri frutti”.