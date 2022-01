Diocesi: Acireale, morto don Nino Merlino. Oggi pomeriggio i funerali

Don Nino Merlino (Ph. Diocesi Acireale)

Si è spento, ieri, in una clinica a Catania all’età di 62 anni don Nino Merlino, sacerdote della diocesi di Acireale e docente di Lettere. L’aggravarsi della malattia lo ha costretto negli ultimi mesi a ritirarsi da ogni attività pastorale, trasformando il suo sacerdozio in “un’esemplare testimonianza della croce di Cristo”.

Le esequie saranno celebrate, nel rispetto delle norme anti-Covid, oggi, alle 15.30, nella chiesa San Mauro Abate di Aci Castello, dove sarà allestita in tarda mattinata la camera ardente. I funerali saranno officiati da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale. Saranno presenti, inoltre, il card. Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo, mons. Giovanni Mammino, vicario generale, e l’attuale parroco don Sebastiano Raciti. In questa stessa chiesa egli fu anche battezzato, ordinato presbitero e svolse il ministero di parroco.

Don Merlino, nato ad Aci Castello il 5 marzo del 1959, intraprese la strada dell’insegnamento che non abbandonò quando il 20 luglio del 2001 fu ordinato presbitero da mons. Salvatore Gristina, allora vescovo di Acireale. Dal 2001 al 2005 è stato vicario parrocchiale della comunità Sant’Antonio Abate in Aci Sant’Antonio e poi parroco della comunità San Mauro Abate in Aci Castello. Le esequie saranno trasmesse dalle 15.15 in diretta su tv Acicastello e visibili anche attraverso la pagina Facebook.