San Francesco di Sales: diocesi Palermo, da oggi online il nuovo sito istituzionale

È online da oggi il nuovo sito istituzionale dell’arcidiocesi di Palermo: www.diocesipa.it lascia il posto a www.chiesadipalermo.it sviluppato in sinergia tra l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali-Ufficio stampa diretto da Luigi Perollo, l’Ufficio diocesano per i Servizi informatici diretto da Vincenzo Grimaldini, l’Ufficio Informatico della Cei e la IDS & Unitelm Srl di Messina.

Il nuovo sito, responsivo per tutti i device, accoglie nuove sezioni, dà ampio spazio all’informazione e a tutte le attività della Chiesa di Palermo, accoglie le pubblicazioni periodiche come Poliedro, e nei prossimi mesi accoglierà ulteriori sezioni relative alla radio diocesana Radio Spazio Noi e ai diversi uffici pastorali. Il sito diocesipa.it rimanderà automaticamente al nuovo sito; il dominio chiesadipalermo.it si allinea ai domini web di gran parte delle diocesi italiane. “Il web accoglie diverse vie di comunicazione a servizio dell’annuncio del Vangelo che deve essere offerto a tutti – sottolinea l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice – e una Chiesa che si dota di un nuovo sito web è una Chiesa che custodisce questa consapevolezza, quella del saper comunicare per incontrare e per raccontare sia le attività del vissuto ordinario (penso, ad esempio, alle attività delle diverse comunità e delle aggregazioni laicali) che i momenti forti del cammino, come ad esempio quello che stiamo vivendo segnato dall’itinerario sinodale”. “Abbiamo condiviso con l’arcivescovo – dice Perollo – e con il vicario generale mons. Giuseppe Oliveri, oltre che con gli uffici coinvolti, la necessità di offrire un sito rinnovato e più accogliente per chi vorrà visitarlo per essere informato o per cercare riferimenti utili attraverso le diverse sezioni adesso ristrutturate; insomma, uno strumento per offrire un servizio migliore”.