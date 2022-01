Coronavirus Covid-19: Prato, nuovo rinvio del catechismo in presenza nelle parrocchie della diocesi

La diocesi di Prato ha deciso di rinviare ulteriormente la ripresa del catechismo in presenza. All’inizio dell’anno la segreteria della curia diocesana aveva dato comunicazione ai parroci di rinviare il ritorno agli incontri di catechesi per bambini e ragazzi al 23 gennaio. Ma “considerando l’attuale andamento della pandemia in città e in diocesi – si legge nella nota inviata alle parrocchie pratesi – rilevando una impennata nei contagi, soprattutto delle fasce più basse della popolazione (bambini e adolescenti), la catechesi in presenza per i ragazzi dell’iniziazione cristiana viene rimandata”.

Nuove indicazioni saranno date non appena ci sarà “un deciso cambiamento della situazione”. Nel frattempo la diocesi invita le parrocchie, in particolare i catechisti, per quanto è nelle loro possibilità, a “tenere vive le relazioni con i ragazzi e le loro famiglie attraverso le piattaforme web disponibili”.