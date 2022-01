Diocesi: Padova, riprendono stasera i “Lunedì della Missione”. Al centro dell’appuntamento pace e riconciliazione

Riprendono oggi, lunedì 24 gennaio, gli appuntamenti con i “Lunedì della Missione”, uno spazio mensile promosso dal Centro missionario diocesano di Padova assieme a Medici con l’Africa Cuamm e Missionari Comboniani (in collaborazione con Cmd di Vicenza e i Missionari Saveriani di Vicenza).

L’appuntamento, in diretta Facebook e YouTube sui canali dei Centri missionari diocesani di Padova e Vicenza, è alle ore 20.45 e tratterà il tema della pace e della riconciliazione.

Ospite della serata sarà padre Giuseppe Cavallini, missionario comboniano e nuovo direttore di Nigrizia, che presenterà un quadro generale sull’Africa. Oltre al missionario comboniano ci saranno alcune voci di Medici con l’Africa Cuamm e dei missionari fidei donum di Padova impegnati in Etiopia, che testimonieranno il loro impegno di essere costruttori di pace e dialogo in questa terra segnata dal conflitto nel Tigray.