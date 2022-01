San Francesco di Sales: Albenga, questa mattina mons. Borghetti incontra i giornalisti

In occasione della festa di San Francesco di Sales, nella mattinata di oggi, lunedì 24 gennaio, il vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti, incontrerà i giornalisti che operano sul territorio. L’appuntamento, organizzato dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali, sarà ospitato dalle 11 presso i locali del Seminario vescovile. Oltre a “salutare e confermare la stima e l’amicizia con i giornalisti”, il vescovo – si legge in una nota della diocesi – “presenterà le varie situazioni diocesane e le attività pastorali, culturali ed artistiche della stessa diocesi”.