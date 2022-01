Belgio: rinviata la visita “ad limina” dei vescovi a Roma, “irresponsabile farla nelle attuali circostanze di ondata contagi”

La visita ad limina dei vescovi belgi a Roma, prevista per l’inizio di febbraio, è stata posticipata su loro richiesta. È quanto fa sapere la Conferenza episcopale belga in un comunicato. “Questo rinvio segue la nuova ondata di contagi da Coronavirus. I vescovi considerano irresponsabile nelle circostanze attuali recarsi a Roma in gruppo e onorare i numerosi appuntamenti previsti nell’arco di una settimana. Il card. Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, ha accolto la richiesta di rinvio. Una nuova data sarà fissata di concerto con i vescovi del nostro Paese”. “I vescovi del nostro Paese – si legge nella nota – sono ovviamente dispiaciuti per il rinvio di questa visita. Ma la nuova ondata di Coronavirus non lascia loro altra scelta. Sperano di poter recarsi a Roma nel corso dell’anno. Sarebbe la prima volta che incontrano Papa Francesco come gruppo”.