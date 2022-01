Coronavirus Covid-19: Lucca, l’arcivescovo Giulietti, dopo un tampone negativo, esce dalla quarantena

L’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, al termine dei 7 giorni di quarantena ha effettuato il previsto tampone ed è risultato negativo. Ne dà notizia l’arcidiocesi spiegando che “nella mattinata di oggi, lunedì 24 gennaio, è potuto uscire dalla sua abitazione per recarsi a Roma dove parteciperà al Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana. Al suo rientro riprenderà gli impegni e gli incontri in programma”. Dalla Curia lucchese viene sottolineato che “l’arcivescovo – che ricordiamo è sempre rimasto totalmente asintomatico ma era risultato positivo al Covid-19 – ringrazia i molti che gli hanno manifestato incoraggiamento e affetto in questo particolare momento e rivolge il suo pensiero e la sua preghiera a tutti i sofferenti a causa della pandemia”.