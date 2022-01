Parlamento Ue: i nomi dei presidenti di commissione che saranno eletti questa settimana. McAllister agli Esteri, Tinagli all’Economia, Tajani agli Affari costituzionali

David McAllister (Foto SIR/Parlamento europeo)

David McAllister, che a dispetto del cognome è un politico tedesco (Cdu, Partito popolare), alla presidenza dell’importante commissione Affari esteri. L’italiana Irene Tinagli (Pd, Socialisti e democratici) alla guida della commissione Problemi economici e monetari. Un altro italiano, Antonio Tajani (Fi, Ppe), confermato presidente della commissione Affari costituzionali. Sono alcune anticipazioni dei voti con i quali questa settimana il Parlamento europeo, nella sede di Bruxelles, ridisegnerà la mappa delle commissioni parlamentari, fondamentali organismi di lavoro dell’Assemblea Ue. Il conservatore belga (Ecr) Johan Van Overtveldt sarà quasi certamente eletto in cima alla commissione Bilanci; alla commissione Agricoltura andrà il popolare tedesco Norbert Lins. Dopo l’elezione, la scorsa settimana, del presidente, dei 14 vicepresidenti e dei questori, continua nei prossimi giorni la riorganizzazione dell’Eurocamera, come avviene sempre a metà mandato.

Le commissioni sono 20, più, al momento, tre sottocommissioni. Le dimensioni delle commissioni variano per numero di componenti e la loro composizione riflette il peso di ciascun gruppo politico del Parlamento. Altre commissioni riguardano, ad esempio, la cultura, il commercio internazionale, ambiente e sanità, trasporti e turismo. Alla commissione Cultura è quasi certa la presidenza di un’altra popolare tedesca: Sabine Verheyen. La commissione Industria, ricerca ed energia sarà presieduta da Cristian-Silviu Busoi (Ppe, Romania); a Libertà civili, giustizia e affari interni sarà invece eletto presidente (almeno questo è il nome che circola nei corridoi brussellesi) il socialista spagnolo Juan Fernando Lopez Aguilar; uno dei quattro vicepresidenti di questa commissione sarà l’italiano Pietro Bartolo (S&D), già medico di Lampedusa.

“Durante le riunioni di commissione, i deputati al Parlamento europeo esaminano le relazioni legislative e non legislative, propongono e votano emendamenti e seguono i negoziati con il Consiglio dell’Unione europea”, spiega una nota del Parlamento. Le commissioni partecipano alla definizione dell’agenda legislativa e svolgono un ruolo essenziale nella preparazione dei lavori della Plenaria. “Svolgono un ruolo importante nel monitoraggio delle attività dell’Ue vigilando su un utilizzo adeguato del bilancio dell’Ue e su un‘attuazione corretta della legislazione adottata e degli accordi internazionali”. Organizzano inoltre audizioni con esperti e vigilano sulle attività delle altre istituzioni e organismi dell’Ue.