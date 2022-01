Studente morto durante stage: Cnos-Fap, “vicini alla famiglia di Lorenzo”. Un momento di preghiera in tutti i Centri di formazione professionale

La Federazione nazionale Cnos-Fap esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Lorenzo Parelli, ai formatori e ai corsisti del Centro di formazione professionale Bearzi di Udine per la grave perdita. “Tutta la Federazione vuole essere vicina alla famiglia di Lorenzo e a tutti coloro che lo hanno conosciuto durante il suo percorso formativo – dichiara don Fabrizio Bonalume, direttore generale del Cnos-Fap –. Quando si incontra un giovane desideroso di affrontare il proprio cammino per diventare adulto, è nostro stile cercare di aiutarlo a prevenire i pericoli che dovrà affrontare passo dopo passo, cercando di intravedere la meta che è chiamato a raggiungere. Per Lorenzo questo cammino si è interrotto all’improvviso e sulla vita di coloro che lo hanno conosciuto è calato il silenzio. È rispettando questo silenzio che vorremmo rimanere vicini a chi sta soffrendo”. Per questo, aggiunge, “abbiamo chiesto a tutti i nostri Cfp di vivere con gli allievi un momento di preghiera in ricordo di Lorenzo. Al nostro cordoglio si unisce il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che contattandoci ha sottolineato la sua vicinanza alla famiglia e al Cfp Bearzi, e il dolore che prova in questo momento”.