San Francesco di Sales: Forlì-Bertinoro, on line il nuovo sito diocesano

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, che si celebra il 24 gennaio, la diocesi di Forlì-Bertinoro lancia due novità.

La prima riguarda il nuovo sito diocesano, da oggi online, che mantiene lo stesso indirizzo (www.diocesiforli.it), completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti.

La homepage si presenta con le news principali in scorrimento, sotto le quali si aprono le finestre delle altre notizie.

Più sotto la sezione video, in evidenza alcuni Uffici pastorali della diocesi, orari messe e annuario della diocesi e collegamenti con i siti della Santa Sede, Cei, Ceinews, Avvenire e Sir.

“Continua così il lavoro per realizzare una comunicazione diocesana integrata e multimediale – afferma don Giovanni Amati, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali – con la consapevolezza che occorre mettersi davvero in rete non solo per evitare la dispersione di energie e di investimenti, ma perché il lavoro di informazione sia davvero un cammino sinodale, per realizzare una presenza della Chiesa più incisiva ed efficace”.

La diocesi, poi, ha ricevuto in donazione dalla Fondazione Alé il manufatto già denominato “Rondo Point” sito in Forlì, corso della Repubblica 2/ter.

Ora, con un nuovo nome, diventerà un nuovo punto di incontro e di informazione delle iniziative della diocesi, per le finalità dell’Ufficio comunicazioni sociali, coinvolgendo altri Uffici pastorali e il settimanale diocesano il Momento.

“Questo ci darà la possibilità di avere un punto di visibilità nella piazza centrale di Forlì, un luogo aperto alla città e per l’attenzione alle persone bisognose – afferma il vescovo, mons. Livio Corazza -. Ringrazio la Fondazione Alé per questa donazione, che avviene significativamente nel 70° anniversario della morte di mons. Giuseppe Prati, il familiare don Pippo dei forlivesi. Ringrazio anche Alessandro Rondoni, che, come incaricato per le comunicazioni sociali della Ceer, ha accompagnato questo passaggio e coordina il lavoro di informazione e di presenza nei mezzi di informazione”.