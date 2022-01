Diocesi: Triveneto, in “3 minuti per la pace” i testimoni della vita sociale e associativa. Priorità a “dialogo, collaborazione e solidarietà nel lavoro”

Rivedere le priorità del nostro vivere quotidiano: dialogo, collaborazione e solidarietà nel lavoro. Entusiasmo e dinamismo per scelte coraggiose e concrete. Sono queste alcune parole-chiave che emergono dai videointerventi di “3 minuti per la pace” 2022, l’iniziativa che con video letture e commenti sul messaggio di Papa Francesco per la Giornata della pace 2022 è stata proposta per tutto gennaio. L’iniziativa è stata proposta e realizzata dalla Commissione triveneta Pastorale sociale e Lavoro. Gli interventi sono visibili sul canale YouTube e sulla pagina Facebook “Passi di pace”. Ogni paragrafo del testo del Papa è stato affidato a testimoni della vita sociale e associativa del territorio. “È una bella e interessante esperienza che abbiamo proposto per il secondo anno allargandola questa volta alle diocesi del Triveneto e quasi tutte hanno aderito – sottolinea don Paolo Magoga, responsabile della Pastorale sociale e lavoro della diocesi di Treviso che ha coordinato l’iniziativa –. Da queste persone sono emersi spunti profondi e pratici per capire cosa ognuno di noi può veramente fare per la pace. Nel proprio ambito di lavoro, in famiglia, in associazione”.

Ad aprire i commenti è stato lo scorso 1° gennaio il vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi: “Profezia – ha affermato – per noi oggi significa rivedere le nostre priorità, i nostri modelli di vita e di sviluppo”. “Facciamo in modo che gli interventi proposti da questa iniziativa siano voci di speranza che aprano cammini possibili di pace”.