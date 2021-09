Ue: Settimana della mobilità, coinvolte 3mila città. Promozione del trasporto pubblico e “giornata senz’auto”

Tremila città europee sono coinvolte nella Settimana della mobilità, cominciata ieri e in corso fino a mercoledì 22 settembre. Il filo rosso è “sicurezza e salute con una mobilità sostenibile” e l’obiettivo: la “promozione del trasporto pubblico come un’opzione di mobilità sicura, efficiente, economica e a basse emissioni per tutti”, spiega una nota di Bruxelles. La Settimana della mobilità celebra anche il 20° anniversario di un’altra iniziativa, la giornata senza auto, che è all’origine di questa settimana. Si è detto “orgoglioso”, il commissario per i trasporti Adina Vălean, per il coinvolgimento creato da questa iniziativa. “Un sistema di trasporto pulito, intelligente e resiliente è al cuore delle nostre economie e centrale per la vita delle persone”. Per quest’anno speciale, la Commissione europea ha creato un museo virtuale che mostra la storia della settimana, il suo impatto, le storie personali e come si collega alle più ampie priorità di sostenibilità dell’Ue. L’evento di quest’anno coincide anche con una consultazione pubblica sulle proposte della Commissione per un nuovo quadro di mobilità urbana e, ancora, con l’Anno europeo delle ferrovie: il suo treno “Connecting Europe Express” ieri ha raggiunto la Bulgaria.