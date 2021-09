Diocesi: Pistoia, stasera l’evento “Il Creato,  il nostro domani”

Un tempo per fermarsi a riflettere sul destino della casa comune. È il “Tempo del Creato” che dal 1° settembre va fino al 4 ottobre, ma che quest’anno, per la Chiesa in Italia, introduce anche alla prossima Settimana sociale prevista a Taranto dal 21 al 24 ottobre che ha per titolo “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”. In questo solco s’inserisce l’appuntamento stasera, “Il Creato… nostro domani” a cura dell’Ufficio per il dialogo e l’ecumenismo e quello della pastorale sociale e lavoro della diocesi di Pistoia. Con questo evento, si legge in una nota, “la diocesi celebrerà il Tempo del Creato con i fratelli delle altre Chiese cristiane”. L’appuntamento è alle 21 presso la parrocchia della Vergine, nel salone del Centro Giovanni Paolo.

Lorenzo Orioli, docente di Ecologia all’Università di Firenze e coordinatore Circolo Laudato si’ Toscana interverrà sul tema: “Il Creato, il nostro domani”. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle diverse Chiese cristiane aderenti all’iniziativa.

L’evento è promosso dalla diocesi di Pistoia per la Chiesa cattolica, Chiesa evangelica valdese di Firenze, Circolo Laudato si’ Toscana, parrocchia ortodossa del Patriarcato di Mosca a Pistoia, parrocchia ortodossa del Patriarcato Rumeno a Pistoia. “Un impegno che da alcuni anni ha assunto nella diocesi di Pistoia una marcata tonalità ecumenica, nel desiderio di esprimere un impegno condiviso per la casa comune”, conclude la nota. Per l’accesso è richiesto il Green pass.