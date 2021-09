Giornata sostentamento clero: spot nazionale girato a Milano. E tre parrocchie della diocesi si impegnano a raccogliere lo stipendio mensile del loro pastore

Don Davide Milanesi durante le riprese per lo spot (foto chiesadimilano.it)

“Uno spot pubblicitario nazionale – rivolto intenzionalmente ai social – quest’anno è stato girato nella parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria di Milano. Non ci sono attori. Prete vero, fedeli veri. Il parroco è don Davide Milanesi. Si intrattiene con i fedeli della propria comunità, soprattutto i più giovani e i più bisognosi”. È don Massimo Pavanello, incaricato diocesano Sovvenire di Milano, a spiegare l’impegno della Chiesa ambrosiana per la Giornata delle offerte deducibili per il clero di domenica 19 settembre. E alla prima “curiosità” sullo spot girato a Milano, aggiunge: “La diocesi ambrosiana aderisce inoltre a un esperimento proposto ad alcune realtà del territorio italiano. Ogni parrocchia candidata, dovrà tentare di raccogliere con le proprie forze, in novembre, lo stipendio mensile del proprio parroco. I parrocchiani sono invitati a raggiungere la somma solo attraverso le offerte deducibili. Senza attingere ad integrazioni diverse (8xmille, pensioni, obolo domenicale…)”.

Tre parrocchie, con differente numero di abitanti, si cimenteranno nell’esperimento ambrosiano: S. Stefano, Velate-Varese; S. Giorgio, Valgreghentino – Lecco; S. Maria Bianca della Misericordia – Milano. “L’iniziativa – sottolinea don Pavanello sul portale diocesano – vede la collaborazione tra ufficio di curia del Sovvenire e Istituto diocesano sostentamento del clero”.