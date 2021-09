Cultura e società: Forum, nasce il Premio letterario “Pontremoli Città del libro e della famiglia”. Domani la firma del protocollo che lo istituisce

Un premio letterario dedicato alla famiglia: domani, sabato 18 settembre, verrà firmato un protocollo per istituire ufficialmente il Premio letterario “Pontremoli Città del Libro e della Famiglia”, promosso dal Forum delle associazioni familiari, dal Comune di Pontremoli e dalla Fondazione “Città del Libro”, che organizza annualmente, assieme all’Unione Librai di Pontremoli e all’Unione Librai delle Bancarelle, il Premio letterario “Bancarella”.

La firma del protocollo avverrà nell’ambito dell’evento culturale “L’opera letteraria come valore formativo e sociale”, che avrà inizio alle 15 a Pontremoli, storia sede del Premio, presso il Palazzo del Tribunale, e prevede la partecipazione delle istituzioni locali e gli interventi della scrittrice Cosetta Zanotti, del giornalista e scrittore Saverio Simonelli e di Gigi De Palo, presidente del Forum nazionale delle famiglie. Modererà l’evento Carla Boroni, docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Con questo Premio vogliamo diffondere quelle opere che abbiano una particolare valenza educativa e di sensibilizzazione sui temi della famiglia. L’obiettivo dunque è promuovere la bellezza della famiglia anche attraverso la letteratura, coniugando sociale e cultura. Come la famiglia anche la letteratura può essere occasione di promozione sociale, di incontro tra generazioni, di scambi educativi e di sviluppo solidale”, dichiara Gigi De Palo.

L’evento sarà trasmesso in streaming dalle piattaforme del Comune di Pontremoli e sulla pagina Facebook del Forum delle Associazioni Familiari.

