Athletica Vaticana: Roma, domani Messa del maratoneta presieduta dal card. Ravasi nella chiesa degli artisti alla vigilia della Run Rome The Marathon

Domani 18 settembre, alla vigilia della Maratona di Roma (Acea Run Rome The Marathon), il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, presiederà – alle 18 – la messa del maratoneta nella chiesa degli artisti (Santa Maria in Montesanto) a Piazza del Popolo.

Alla celebrazione, organizzata da Athletica Vaticana – l’associazione sportiva ufficiale della Santa Sede – parteciperanno atlete e atleti amatori e professionisti, tecnici e dirigenti di diverse società sportive che si alterneranno nelle letture e nelle preghiere. Concelebreranno sacerdoti maratoneti di diverse nazionalità. Al termine della messa verrà impartita la “Benedizione degli sportivi” e sarà recitata anche la “Preghiera del maratoneta” (tradotta in 37 lingue).

Domenica mattina, 19 settembre, la banda musicale della Gendarmeria vaticana sarà in piazza San Pietro per accogliere e accompagnare il passaggio dei runner. Il passaggio dei primi maratoneti su via della Conciliazione è previsto per le 7.30.

“La messa del maratoneta – spiega al Sir Giampaolo Mattei, presidente di Athletica Vaticana – sta diventando un punto di riferimento popolare per gli atleti, sia amatori che professionisti, e più in generale per chi vive la passione sportiva. In realtà siamo tutti ‘maratoneti speranzosi’ – come ha detto Papa Francesco – nella grande corsa della vita, anche se non si pratica uno sport!”. Rilanciando questo appuntamento alla vigilia della Maratona di Roma, “Athletica Vaticana cerca di dar vita anche a una ‘rete di preghiera’ che unisca le città che ospitano queste grandi manifestazioni. Per fermarsi un attimo nella corsa della vita – conclude il presidente –, guardare dentro se stessi e adeguarsi, come suggerisce Papa Francesco, al passo del più debole”. Athletica Vaticana organizzerà la messa del maratoneta anche a Venezia (23 ottobre), Firenze (27 novembre), e Valencia (4 dicembre), in gemellaggio spirituale con la storica celebrazione nella cattedrale di Saint-Patrick a New York il prossimo 6 novembre.