Diocesi: S. Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, stasera in cattedrale la Festa dei popoli

È in programma per la serata di oggi, venerdì 17 settembre, la Festa dei popoli promossa da Caritas e Migrantes della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto. L’iniziativa si inserisce in quelle organizzate dalle diocesi marchigiane in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che quest’anno si celebrerà a Loreto il prossimo 26 settembre.

La cattedrale di Santa Maria della Marina ospiterà dalle 21 musiche, canti, arte varia e testimonianze da tante parti del mondo: dal Sudamerica alla Polonia, dall’Afganisthan all’India, dall’Albania al Senegal. Previsti anche momenti di preghiera, nelle varie lingue.

La serata, condotta da Giancarlo Brandimarte, sarà introdotta dal vescovo diocesano, mons. Carlo Bresciani, “al quale si deve – spiega una nota – lo stimolo per la realizzazione di questa iniziativa”. Previsti gli interventi dei gruppi “Adame Mbaye”, che eseguirà brani di musica etnica, e dei “Liberi Ccantori della Marca”, che alterneranno musiche del folclore locale a brani più legati al tema delle migrazioni.