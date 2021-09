Diocesi: Gorizia, mons. Redaelli nomina l’avvocato Alessia Urdan nuovo cancelliere arcivescovile

L’arcivescovo di Gorizia, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, ha comunicato oggi, nel corso di un incontro con i vicari episcopali ed i direttori degli uffici diocesani, la nomina dell’avvocato Alessia Urdan quale nuovo cancelliere arcivescovile con decorrenza dal prossimo 1° ottobre.

Nata a Gorizia nel 1973, l’avv. Alessia Urdan (sposata e madre di una figlia adolescente) si è laureata in Giurisprudenza nel 2000, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Terminati gli studi presso l’Università italiana ha intrapreso un percorso formativo a doppio binario, svolgendo da un lato la pratica forense ed intraprendendo dall’altro lato lo studio del diritto canonico presso l’Università Pontificia Lateranense in Roma. Ha conseguito la licenza in diritto canonico nel 2002 e la laurea in diritto canonico nel 2006. Nel 2002 ha conseguito presso la Congregazione del culto e della disciplina dei Sacramenti l’abilitazione a prestare la propria assistenza nei procedimenti volti ad ottenere la dispensa per matrimonio rato e non consumato. Superato nel frattempo l’esame di stato per acquisire il titolo di avvocato si è iscritta all’Albo degli avvocati di Gorizia nel 2005. Al fine di completare il percorso formativo nell’ambito del diritto canonico si è iscritta allo studio rotale presso il Tribunale della Rota Romana conseguendo il titolo di avvocato rotale nel 2007.

In un’intervista rilasciata al settimanale diocesano “Voce Isontina”, la Urdan ha sottolineato come “assumere l’incarico di cancelliere è stato un ulteriore sì a quella che sono convinta sia la strada segnata dal Signore per me: ho sempre sentito infatti il mio lavoro in ambito canonico come una vocazione. Quando il vescovo mi ha chiesto la disponibilità a coprire questo nuovo incarico, dopo un primo momento di sorpresa e timore, ho deciso di rispondere ancora una volta con un sì mettendomi a disposizione”.